Samsung Galaxy Z Flip4 in sconto su Amazon: risparmio di 100 Euro sul pieghevole

Mentre Euronics lancia il nuovo volantino, Amazon in giornata odierna propone un'offerta molto interessante sul Samsung Galaxy Z Flip4, che può essere acquistato ad un prezzo inferiore di 100 Euro rispetto al costo di listino.

Nello specifico, Samsung Galaxy Z Flip4 nella variante con 512 gigabyte di storage viene proposto a 1229 Euro, l'8% in meno rispetto ai 1329 EUro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in dodici rate mensili da 102,42 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è prevista per domani 17 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 7 ore e 36 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Nella confezione è presente anche il caricabatterie Wall Charger Super Fast Charging da 25W, che garantisce la ricarica ultra rapida per lo smartphone. A livello tecnico invece il pieghevole include un display dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici ed un pannello esterno Super AMOLED da 1,9 pollici. Siamo di fronte alla versione italiana, sim free.

Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere la protezione extra di due anni da danni accidentali a 256,85 Euro e per furto e danni accidentali a 295,39 Euro semplicemente spuntando la casella dedicata nella scheda prodotto.