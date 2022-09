Samsung Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 conquistano Europa: che boom di vendite!

La nostra recensione di Samsung Galaxy Z Flip 4 ha confermato la bontà del dispositivo pieghevole, ormai giunto a uno stato di maturità completa. Il fatto che sia diventato il foldable di riferimento assieme al fratello Z Fold 4 è chiaro anche ai consumatori, dato che in Europa le vendite sono raddoppiate rispetto alla generazione precedente.

Nelle ultime settimane, infatti, la stessa società sudcoreana ha condiviso alcuni dettagli intriganti riguardo i due foldable top di gamma: grazie al Chief Marketing Officer di Samsung Europa, Benjamin Braun, sappiamo che le spedizioni di Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 sono raddoppiate rispetto Z Fold 3 e Z Flip 3. Questo aumento significativo conferma l’interesse per i dispositivi mobili pieghevoli nel Vecchio Continente, dopo che lo scorso anno la terza generazione ha conquistato il pubblico domestico.

Secondo Samsung, dei suoi due ultimi pieghevoli il Galaxy Z Flip 4 è il più popolare in Europa, esattamente come in Corea del Sud. Ciò sembra essere dovuto dalle migliori prestazioni della batteria rispetto al Z Flip 3 e dal costo inferiore rispetto al modello Fold.

Non è chiaro quanto sia distribuita uniformemente questa popolarità dei due smartphone pieghevoli di ultima generazione in quanto mancano informazioni specifiche per tutti i paesi del Vecchio Continente in cui sono venduti. Ciononostante, i dati condivisi da Samsung sono decisamente una sorpresa.

Tra l’altro, proprio di recente Roh Tae-moon di Samsung Electronics ha affermato che la serie pieghevole Galaxy Z sostituirà i Galaxy S entro il 2025.