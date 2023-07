Samsung Galaxy Z Flip5 saranno più sottili e leggeri: la conferma di TM Roh

Quando manca sempre meno alla presentazione dei nuovi pieghevoli targati Samsung, i Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 di cui abbiamo a lungo parlato su queste pagine, il responsabile della divisione mobile del colosso coreano ha parlato dei miglioramenti che la compagnia ha apportato degli attesi dispositivi.

Nello specifico, in un post pubblicato sul proprio blog ufficiale TM Roh afferma che Samsung ha innalzato gli standard per l’ergonomia dei propri pieghevoli, in particolare per quanto riguarda lo spessore.

"Una differenza di un millimetro nello spessore di un dispositivo potrebbe non sembrare un grande cambiamento, ma ogni grammo e millimetro in un dispositivo pieghevole richiede una svolta ingegneristica", afferma Roh nel post, in cui aggiunge che Samsung ha deciso di rendere i suoi prossimi foldable più sottili e leggeri rispetto ai modelli precedenti.

Sostanzialmente si tratta di una conferma di ciò che abbiamo visto e che è trapelato nelle scorse settimane tramite i leak riportati anche su queste pagine. Roh però si sofferma anche su “una esperienza della fotocamera flessibile”, he secondo molti potrebbe riferirsi anche ai leak riguardanti lo schermo esterno più grande del Z Flip5 che analogamente a quanto fatto con il Motorola Razr Plus, potrebbe offrire agli utenti un’esperienza migliore quando scattano foto e selfie.

Nelle scorse ore, intanto, sono emerse alcune nuove foto del Galaxy Z Fold5, che non dovrebbe discostarsi di molto dal suo predecessore.