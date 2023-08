Samsung Galaxy Z Flip5 è un successo incredibile: è record di preorder

Il lancio di Samsung Galaxy Z Flip5 ha scatenato i fan dei dispositivi pieghevoli grazie alle funzionalità sbloccate dall'ampio display esterno del piccolo smartphone. Questo, ma anche la storica affidabilità del brand, gli hanno permesso di ottenere un record ancor prima di arrivare sugli scaffali.

Stiamo parlando esattamente del record di prenotazioni, ottenuto dal piccolo della casa sudcoreana proprio nel suo Paese d'origine, dove gli smartphone della serie Flip godono di un appeal molto particolare.

Non siamo ancora ai livelli degli incredibili record di preorder di Galaxy S23, ma i numeri combinati per i due pieghevoli di nuova generazione sono davvero impressionanti, trattandosi di dispositivi comunque dedicati a una nicchia di appassionati - evidentemente in crescita.

Flip5 e Fold5, insieme, sono riusciti a sfondare quota 1 milione di preorder nella sola Corea del Sud dal 1 agosto a oggi, superando i già enormi numeri di Flip4 e Fold4 che, insieme, nel medesimo periodo erano riusciti a conquistare 970.000 persone nel 2022.

Ovviamente, a farla da padrone è proprio il piccolo di casa, forte del suo formato particolarmente rivolto ai più giovani e del suo prezzo decisamente più contenuto del Galaxy Z Fold5.

Proprio in merito ai prezzi si è recentemente espressa anche l'azienda madre tramite un suo portavoce: ecco, secondo Samsung, quando caleranno i prezzi dei pieghevoli.