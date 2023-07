Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5: già disponibili grandi offerte su Amazon

Su queste pagine potete già trovare la nostra anteprima di Samsung Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, dispositivi appena annunciati. Tuttavia, non è dovuto passare molto tempo affinché Amazon Italia lanciasse grandi offerte relative ai nuovi smartphone pieghevoli.

Per intenderci, il colosso dell'e-commerce ha deciso di far scendere in modo importante i prezzi dei modelli da 512GB, che al momento in cui scriviamo di fatto costano quanto i costi consigliati delle varianti da 256GB. Lo sappiamo: c'è di mezzo un po' di "confusione", ma non preoccupatevi: facciamo subito chiarezza mediante la lista di seguito.

Sconto di base e codici da applicare per Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5 da 512GB su Amazon

Samsung Galaxy Z Flip5 8/512GB Graphite : 1.249 euro (anziché 1.369 euro, ma applicando in carrello il codice TRADEIN100 il costo finale scende a 1.149 euro );

: 1.249 euro (anziché 1.369 euro, ma applicando in carrello il codice il costo finale scende a ); Samsung Galaxy Z Fold5 12/512GB Phantom Black: 1.999 euro (al posto di 2.119 euro, ma applicando il carrello il codice TRADEIN150 il prezzo finale scende a 1.849 euro).

In parole povere, di base Galaxy Z Flip5 costerebbe di listino 1.249 euro nel modello da 256GB, prezzo a cui viene invece ora venduta su Amazon di base la variante da 512GB. Lo stesso vale per Galaxy Z Fold5, la cui versione da 256GB costerebbe 1.999 euro di listino , ma ora su Amazon è invece il modello da 512GB a venire venduto a tale prezzo.

Tra l'altro, grazie ai codici sconto si va anche oltre. Sì: al momento in cui scriviamo questi ultimi risultano banalmente applicabili in carrello, come potete vedere anche mediante lo screenshot in calce. Per il resto, chiaramente non sono solamente le colorazioni citate a essere coinvolte, ma abbiamo mantenuto il tutto più "lineare" possibile per non aggiungere ulteriore "confusione".

