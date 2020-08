Samsung Galaxy Z Fold 2 5G, ecco il dispositivo in azione in questo video trapelato online

Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 2 5G è stato presentato in occasione dell’evento Unpacked 2020 del 5 agosto, ma senza rivelare troppi dettagli al riguardo. Nelle ultime ore però su YouTube il canale Sparrows News ha pubblicato un video promozionale mai visto prima del nuovo foldable top di gamma.

Questa pubblicità mostra tutte le caratteristiche principali di Galaxy Z Fold 2 5G: due schermi Infinity-O edge-to-edge dalle cornici ridotte, rispettivamente da 6.2 pollici per quello sulla cover e 7.6 pollici per quello principale con Ultra-Thin Glass, refresh rate di 120Hz e modalità Adaptive Flex. Tra le varie funzioni più interessanti figurano il multi-tasking migliorato per permettere l’utilizzo di più app senza compromettere l’esperienza d’uso; la condivisione schermo con un monitor o un TV; e ovviamente tutti i benefici del 5G.

Sicuramente questo nuovo smartphone pieghevole sarà una vera e propria prova di maturità per l’azienda: tutte le migliorie applicate, frutto della raccolta e analisi del feedback degli utenti dopo aver provato il modello precedente, saranno sufficienti per renderlo la consacrazione degli smartphone pieghevoli?

Lo sapremo soltanto a partire dal 1° settembre, quando Samsung Galaxy Z Fold 2 5G sarà disponibile per il preordine. Nello stesso mese poi arriverà nei negozi italiani a un prezzo di partenza di 2049 Euro.