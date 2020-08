Samsung Galaxy Z Fold 2, compare la prima recensione: in arrivo anche un altro foldable?

Dopo vari "assaggi", finalmente possiamo dare un'occhiata più da vicino allo smartphone pieghevole Galaxy Z Fold 2. Inoltre, online sono comparsi dei rumor che descrivono il possibile arrivo di un altro foldable di Samsung.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e DroidLife, su YouTube è stata pubblicata la prima recensione di Samsung Galaxy Z Fold 2 5G. L'analisi è in cinese, ma ci consente comunque di dare un'occhiata più da vicino allo smartphone pieghevole. Tra l'altro, stiamo parlando di un dispositivo su cui l'azienda sudcoreana non si è mai "sbottonata" più di tanto, limitandosi ad annunciarlo.

Lo smartphone è stato anche al centro di un leak legato a un presunto spot pubblicitario, ma finora non si era mai fatto vedere come si deve "dal vivo". Per questo motivo, la succitata recensione in cinese, che in realtà dura pochi minuti e può dunque considerarsi più una rapida analisi che una review completa, fa emergere diversi dettagli interessanti.

In attesa dell'evento del 1 settembre 2020, in cui dovrebbero essere svelati ulteriori dettagli su Z Fold 2 5G, il video mette in evidenza le divergenze in termini di form factor con il primo dispositivo pieghevole, nonché la scomparsa dell'alloggiamento per le fotocamere in favore di un più moderno foro.

In ogni caso, non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più. Per il resto, se non avete ben presente il predecessore, potete approfondirlo nella nostra recensione di Samsung Galaxy Fold.

Nel frattempo, stando anche a quanto riportato da Gizchina, l'azienda sudcoreana potrebbe lanciare anche un altro smartphone pieghevole, che i primi rumor descrivono come Samsung Galaxy Fold Lite. Infatti, un modello denominato SM-F415F/DS ha appena ottenuto la certificazione Wi-Fi dalla WiFi Alliance. Tuttavia, per il momento non si hanno ancora informazioni certe.