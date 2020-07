Samsung Galaxy Z Fold 2, emergono prezzo e data di presentazione

In seguito all'enorme leak di qualche giorno fa, si torna a parlare dello smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 2. In particolare, ci sono due notizie: una che possiamo considerare "buona" e una che alcuni definirebbero "cattiva".

Dato che siamo quasi nel weekend, meglio rimanere, perlomeno inizialmente, sulla notizia "buona" (anche se dipende dai punti di vista): il prezzo per il nostro Paese non dovrebbe discostarsi molto da quello del primo Samsung Galaxy Fold, dato che il costo di partenza trapelato per il mercato USA è pari a 1980 dollari, ovvero lo stesso del predecessore, come potete vedere sul sito ufficiale statunitense di Samsung. Che in Italia Galaxy Z Fold 2 costi 2050 euro come il primo modello? Staremo a vedere.

Arrivando alla notizia "cattiva", invece, sembra che il pieghevole sia stato rinviato a settembre 2020. Lo stanno riportando in queste ore diverse fonti internazionali. In particolare, stando a quanto scritto da PocketNow, la data scelta da Samsung sarebbe quella del 18 settembre 2020. Vi ricordiamo che fino a qualche giorno fa tutto faceva pensare che la presentazione dello smartphone pieghevole sarebbe stata effettuata durante l'evento Unpacked del 5 agosto 2020. Negli ultimi giorni, invece, sono iniziate a trapelare voci di corridoio relative al possibile rinvio, fino ad arrivare al rumor odierno in cui viene fatta emergere una data precisa.