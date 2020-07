Samsung Galaxy Z Fold 2 è il nome del nuovo pieghevole top di gamma

Le immagini del presunto Galaxy Fold 2 di casa Samsung sono già trapelate in rete da febbraio, con qualche ultimo leak apparso a fine giugno. A quanto pare, però, il nome è leggermente diverso. Il nuovo smartphone pieghevole prodotto dall’azienda sudcoreana si chiamerà Galaxy Z Fold 2.

Questa notizia ci giunge dal sito di SamMobile, in particolare da un report esclusivo redatto dopo aver contattato una “fonte affidabile”. Una prima conferma in realtà era giunta tramite Bloomberg, dove l’azienda aveva reso il nome Galaxy Z ufficiale per tutti i dispositivi mobili pieghevoli. Se si visita il sito di Samsung è possibile infatti verificare che il Galaxy Fold e il Galaxy Z Flip sono entrambi sotto la categoria “Galaxy Z”.

Secondo quanto riportato da SamMobile, per Samsung la lettera Z rappresenta il dinamismo e la modernità di questa serie di telefoni, come se fosse sempre “giovane”.

Al momento, dello smartphone ormai noto come Galaxy Z Fold 2 si sa ben poco: ci sono dei render trapelati online grazie a Ice Universe che hanno colpito il pubblico, ma niente di più. Il prezzo non è ancora noto, mentre una possibile scheda tecnica si è già vista a inizio anno.

Del Galaxy Z Flip 5G invece sono apparse non solo immagini in color bronzo, ma anche qualche novità sulle sue caratteristiche hardware.