Samsung Galaxy Z Fold 2 venderà il triplo del predecessore? Ecco i dati

Stando a quanto riportato da Korea Herald il Samsung Galaxy Z Fold 2 potrebbe rivelarsi particolarmente di successo in Corea del Sud. Nonostante i prezzi elevati e la concorrenza di altri marchi come Motorola, che dovrebbe presentare a breve il nuovo smartphone RAZR 5G, i dati raccolti dal news outlet sudcoreano confermano il successo di Samsung.

Il volume delle consegne iniziali del Galaxy Z Fold 2 potrebbe raggiungere le 10.000 unità in Corea del Sud (il triplo di quelle iniziali del Galaxy Fold), distribuite tra KT, SK Telecom e LG Uplus, ovvero i tre principali operatori telefonici sudcoreani. Queste ovviamente sono soltanto le prime forniture del nuovo smartphone pieghevole di casa Samsung, ma stando ad altri rapporti di Counterpoint Research si potrebbero vedere anche fino a 800.000 unità sul mercato entro il 2020.

Svelato al pubblico il 1° settembre in un evento apposito, Samsung Galaxy Z Fold 2 5G si è fatto notare sin da subito per le modifiche ricevute a livello di design e anche la critica ha apprezzato le novità. Da noi analizzato in un articolo dedicato, Galaxy Z Fold 2 sarà disponibile in Italia con le prime spedizioni a partire dal 25 settembre prossimo; attualmente si trova disponibile per il preordine nel sito ufficiale Samsung a 2049 Euro.