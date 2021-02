Samsung Galaxy Z Fold 3 avrà una fotocamera selfie sotto lo schermo?

Samsung Galaxy Z Fold 3 torna a essere sulla bocca dei tipster più noti del settore: dopo le immagini diffuse da Ben Geskin sul possibile design, ora il rinomato leaker Ice Universe ha parlato tramite Twitter della possibilità di vedere il nuovo smartphone pieghevole della casa sudcoreana con fotocamera anteriore sotto lo schermo.

Il post in questione è alquanto chiaro e non si dilunga in altri dettagli, come potete vedere in calce all’articolo: Galaxy Z Fold 3 “molto probabilmente” avrà la tecnologia UPC (Under Panel Camera) sulla quale l’azienda starebbe lavorando da diverso tempo. In questo modo il prossimo foldable ammiraglia punterebbe a eliminare notch e fori per contenere il sensore anteriore.

L’approccio dovrebbe essere simile a quello già visto nel caso di ZTE con il modello Axon 20 5G, smartphone giunto anche in Italia a 449 Euro a fine dicembre 2020 con fotocamera per i selfie collocata centralmente e in alto, sempre sotto al pannello OLED in dotazione. Ciò significa che lo schermo anteriore sarà “diviso in due parti”: lo schermo principale e un’area con una risoluzione inferiore e una trasmissione della luce più elevata.

Parlando del resto delle possibili specifiche tecniche di Galaxy Z Fold 3, il display principale dovrebbe essere da 7,55 pollici, mentre lo schermo esterno da 6,21 pollici; sotto la scocca dovrebbero apparire il chipset Qualcomm Snapdragon 888 assieme a 256 GB di spazio d’archiviazione, mentre non si sa ancora nulla sulla batteria e sulla memoria RAM. Per quanto riguarda il sistema operativo, il foldable dovrebbe giungere sul mercato con Android 11 e One UI 3.5.

Tra le altre indiscrezioni riguardo la fotocamera anteriore di Samsung Galaxy Z Fold 3 si parla anche della presenza di una fotocamera pop-up, sebbene questo format non sia stato visto in altri smartphone recenti.