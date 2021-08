Samsung Galaxy Z Fold 3, ecco come è stato possibile renderlo IPX8

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 3 è il primo foldable con certificazione. Un piccolo capolavoro di ingegneria che è riuscito a coniugare questo aspetto con un display flessibile e l'avanguardia della meccanica delle cerniere.

Tanti i passi in avanti, anche in termini di qualità dello schermo e di longevità, ma la certificazione IPX8 costituisce probabilmente il più grande passo in avanti in questo segmento.

Nel video presente in apertura, è proprio Samsung a raccontarci dentro e fuori come si è arrivati a tale traguardo, nonostante l'elevato quantitativo di punti di vulnerabilità presenti in questo genere di device.

A quanto pare, la soluzione adottata da Samsung per ottenere questo risultato è stata quella di isolare ogni porzione del dispositivo indipendentemente e di applicare uno speciale trattamento alla cerniera centrale in modo da eliminare o perlomeno ridurre il rischio di ossidazione e corrosione.

I nuovi pieghevoli del colosso sudcoreano arriveranno ufficialmente sul mercato a partire dal 27 di agosto, mentre i preordini sono stati aperti ufficialmente già ieri, dopo l'evento Galaxy Unpacked. Per saperne di più sui tagli di memoria e sui prezzi ufficiali italiani, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al lancio dei nuovi Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3.