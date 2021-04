Samsung Galaxy Z Fold 3 e il comparto fotografico: ecco dove migliorerà

In attesa di scoprire quale sarà il futuro della linea Samsung Galaxy Note in seguito alle indiscrezioni sull'introduzione del supporto alla S Pen nella serie Samsung Galaxy Z Fold, torniamo a parlare proprio della terza iterazione dei foldable sudcoreani, per via di alcune novità sui sensori fotografici.

Se da un lato ci aspettiamo grandi cose a tutto tondo dal prossimo pieghevole di Samsung, sembra invece che il reparto fotografico, perlomeno per quanto riguarda il complesso multicam posteriore, non subirà grossi stravolgimenti rispetto alla seconda generazione.

Questo si traduce dunque in un setup posteriore a triplo sensore da 12 MP che, come abbiamo avuto modo di sperimentare anche nella nostra recensione completa del Galaxy Z Fold 2, non dovrebbe farci rimpiangere sensori dalle specifiche più spinte.

A quanto pare però, secondo quanto riportato dalla fonte, un upgrade ci sarà. Stiamo parlando della fotocamera frontale del display esterno, accessibile a telefono chiuso, che dovrebbe passare dagli attuali 10 MP a un sensore Sony IMX298 da 16 megapixel. Confermata la presenza del sensore fotografico selfie anche all'interno del dispositivo, ma questo non dovrebbe ricevere alcun tipo di rimaneggiamento.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy Z Fold 3, oltre al supporto alla S Pen, potrebbe arrivare sul mercato con un'interessante novità sotto il profilo prestazionale, grazie a una partnership molto particolare.