Samsung Galaxy Z Fold 3 entra nella fase di produzione di massa: arrivo nel 2021?

Lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 3 torna al centro delle voci di mercato con una piccola, grande notizia: il colosso sudcoreano a quanto pare avrebbe avviato ufficialmente la produzione di massa dei primi componenti per il nuovo foldable ammiraglia.

A riportare questa novità sono stati i colleghi tedeschi di WinFuture grazie al rinomato tipster Roland Quandt, il quale avrebbe ottenuto le informazioni del caso da alcune fonti interne alle fabbriche della società. Nello specifico, si parla di un avvio graduale della produzione per accertarsi di poter adottare alcuni provvedimenti necessari nel caso in cui si possa aumentare la resa.

Inizialmente, dunque, le fabbriche di Samsung manterranno una produzione di componenti pari a un terzo del quantitativo normalmente prodotto nel caso di altri smartphone, questo alla luce del fatto che l’utenza interessata negli smartphone pieghevoli è ancora poca, complici i prezzi elevati. In ogni caso, questo leak significa anche che non siamo troppo lontani dalla data di lancio ufficiale, presumibilmente fissata per luglio-agosto 2021 assieme a Galaxy S21 FE e Galaxy Z Flip 3.

Per riprendere un attimo gli ultimi rumor relativi alle specifiche tecniche, comunque da prendere con le pinze, Galaxy Z Fold 3 dovrebbe giungere sul mercato con schermo principale LTPO AMOLED da 7,55 pollici e refresh rate di 120Hz, ma soprattutto il supporto alla S Pen. Alcune indiscrezioni parlano inoltre della presenza di un sensore Sony IMX 471 da 16 MP sotto il display primario, mentre il display esterno più piccolo dovrebbe presentare una selfie cam da 10 MP.