Samsung Galaxy Z Fold 3 si mostra in nuove immagini: cambia la fotocamera e c'è la S Pen

Continuano a trapelare immagini riguardanti il nuovo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold 3: dopo il reveal del presunto design definitivo, ora giungono altre conferme grazie a nuove tip che mostrano altri render ancora da angolazioni diverse.

A mostrarle sono stati i colleghi di 91Mobiles, i quali avrebbero ottenuto una serie di render grazie ai quali è possibile notare i seguenti dettagli: lo schermo interno di Galaxy Z Fold 3 a quanto pare avrà una fotocamera collocata sotto al display, novità che nel caso di ZTE Axon 20 5G non aveva convinto ma su cui Samsung sembrerebbe intenzionata a puntare facendola debuttare sul suo nuovo foldable ammiraglia. Il display esterno, invece, avrà la classica fotocamera su notch punch-hole al centro.

Sul retro, invece, ci sarà una configurazione a tripla fotocamera verticale con flash LED a fianco. Sul lato destro troviamo invece un lettore di impronte digitale e i pulsanti per la gestione del volume, mentre a sinistra figura lo slot per la scheda SIM. Come colorazioni invece si parla delle opzioni Verde, Nero e Sfumato, senza quindi l’ormai considerata iconica colorazione Mystic Bronze.

Scendendo più sui dettagli tecnici, si parla di un display interno da 7,5 pollici e di un pannello esterno da 6,2 pollici, mentre sotto la scocca ci sarà il SoC Exynos 2100 o Qualcomm Snapdragon 888. I tagli di memoria sono ancora ignoti, ma lato funzionalità è pressoché confermato il supporto della S Pen. Consigliamo, in ogni caso, di prendere queste voci con le pinze.

Ma a proposito di smartphone pieghevoli firmati Samsung, la società sembrerebbe avere cancellato il modello Galaxy Z Flip Lite a causa della carenza di componenti.