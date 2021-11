Samsung Galaxy Z Fold 3 riceverà update più velocemente rispetto foldable precedenti

L’ultima gamma di foldable rilasciata sul mercato da Samsung ha sorpreso consumatori e la critica per vari motivi: da una parte, il rapido superamento di quota 1 milione di unità vendute nel mercato domestico; dall’altra, le innovazioni introdotte. Alla luce del suo successo, Z Fold 3 e Z Flip 3 riceveranno update più rapidamente dei predecessori.

A confermarlo a TechRadar è la Head of Framework R&D di Samsung, Sally Hyesoon Jeong: “L'anno scorso, quando è stato rilasciato One UI 3, gli utenti possessori di smartphone pieghevoli hanno dovuto aspettare un po' prima di poter godere dell'ultima versione. Abbiamo ricevuto feedback e volevano mettere le mani su One UI [4] il prima possibile. Quindi, questa volta, abbiamo fatto del nostro meglio per ridurre il divario. Abbiamo apportato una maggiore efficienza alla struttura del software con una struttura modulare all'architettura sottostante. Grazie a ciò, siamo stati in grado di portare One UI [4] agli utenti pieghevoli prima degli smartphone pieghevoli precedenti”.

Insomma, è ben chiaro come l’azienda sudcoreana sia consapevole della fama degli ultimi Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, soprattutto in Corea del Sud. Per questo motivo verrà data una certa priorità all’approdo di One UI 4 e Android 12 sui due smartphone foldable. Non c’è ancora una data di rilascio ufficiale, ma la beta è già disponibile su entrambi i modelli; ciò avviene proprio mentre la gamma Galaxy S21 riceve l’aggiornamento stabile.

Ciò che è davvero importante è l’idea che ora sia la società che il pubblico si sono fatti dei due Galaxy Z: non sono più un campo di prova per nuove tecnologie, il display pieghevole in primis, bensì la conferma dell’evoluzione da parte di Samsung e della loro maggiore affidabilità rispetto ai predecessori che, dunque, otterranno One UI 4 solamente più tardi.

Riguardo l’ultima gamma, potete leggere la nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold 3.