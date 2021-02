Il Samsung Galaxy Z Fold 3 potrebbe supportare l'S-Pen: addio Galaxy Note?

Secondo quanto riportato dai media sudcoreani, è altamente probabile che anche il Samsung Galaxy Z Fold 3 in arrivo quest'anno sul mercato includa il supporto all'S-Pen. La novità lo renderà il secondo smartphone ad includere questa funzione al di fuori dei Galaxy Note, che secondo molti si stanno ormai avviando al pensionamento.

Coloro che hanno avuto modo di seguire queste pagine, infatti, ricorderanno sicuramente che anche il Galaxy S21 Ultra presentato qualche settimana fa include il supporto all'S-Pen.

Non è chiaro a questo punto quali siano le intenzioni per la lineup Galaxy Note, che però quest'anno dovrebbe comunque arrivare nei negozi. Tuttavia, quella che per anni è stata la peculiarità della gamma ora viene portata anche su altri dispositivi, ecco perchè avrebbe poco senso continuare a tenere in vita i dispositivi Galaxy Note, anche alla luce delle dimensioni dei display dei Galaxy S21.

Resta però da capire come sarà implementato il supporto S-Pen sul dispositivo, ma già lo scorso anno avevano iniziato a circolare in rete alcune indiscrezioni secondo cui il Galaxy Z Fold 3 potrebbe sostituire il Galaxy Note.

Qualche giorno fa alcuni rapporti emersi in rete hanno raccontato che il Galaxy Z Fold 3 potrebbe includere una fotocamera per i selfie integrata nello schermo.