Samsung, Galaxy Z Fold 3 e supporto alla S Pen: è davvero addio alla serie Note?

Dopo aver dato un'occhiata ai primi concept del prossimo foldable del colosso sudcoreano, torniamo a parlare proprio dell'attesissima terza iterazione del Samsung Galaxy Z Fold.

Samsung avrebbe infatti iniziato lo sviluppo del firmware specifico per questo dispositivo e in rete è ovviamente già partita la macchina delle speculazioni circa il supporto a S Pen e l'interfaccia utente.

Benché ancora non vi sia alcuna certezza sul supporto nativo all'iconico pennino della serie Galaxy Note, sappiamo che il dispositivo avrà la One UI 3.5, a sua volta basata su Android 11. Sicuramente la nuova interfaccia andrà a introdurre delle novità dal punto di vista delle funzionalità, per rendere ancora più unico questo device.

Tuttavia, la possibile compatibilità con S Pen non dovrebbe compromettere la sopravvivenza della serie Galaxy Note, ancora molto apprezzata a livello globale e sulla quale la stessa Samsung ha investito moltissime risorse nel corso degli anni per renderla iconica e unica. Ricordiamo infatti che proprio con la linea Galaxy Note, Samsung ha introdotto sul mercato il concetto di phablet.

Quanto al Galaxy Z Fold 3, la data d'uscita non è ancora nota ma l'inizio dei lavori sul software lasciano intendere che il terminale potrebbe essere svelato intorno alla metà del 2021, a cavallo fra i mesi di agosto e settembre.