Samsung Galaxy Z Fold 4, clamoroso: Amazon si lascia scappare render e specifiche

Negli scorsi giorni abbiamo scoperto il prezzo europeo di Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4, che potrebbe far discutere molti fan degli smartphone pieghevoli. Oggi, però, un leak di dimensioni ben più grandi arriva direttamente da Amazon, che si è lasciata sfuggire immagini e scheda tecnica del Galaxy Z Fold 4 appena prima dell'annuncio ufficiale.

Stando a quanto riporta GSMArena, infatti, la pagina prodotto di Samsung Galaxy Z Fold 4 su Amazon Olanda sarebbe andata online nel corso della giornata di ieri, anticipando molti dettagli sullo smartphone pieghevole di nuova generazione del colosso coreano. Potete vedere alcune immagini tratte dalla pagina in calce a questa notizia.

Partendo dal display, pare che lo schermo esterno di Galaxy Z Fold 4 avrà una diagonale da 6,2", con quello interno che arriverà a 7,6". Entrambi i pannelli, poi, avranno un refresh rate fisso a 120 Hz. Lo schermo esterno avrà una selfie-camera con tecnologia punch-hole in alto al centro del display, mentre quello interno sarà dotato di una fotocamera under-display.

A conti fatti ciò significa che cambierà anche l'aspect ratio rispetto allo Z Fold 3: confermando diversi leak degli scorsi mesi, infatti, pare che Samsung Galaxy Z Fold 4 sarà più squadrato del suo predecessore, con un aspect ratio di 23,1:9 per lo schermo esterno e di 21,6:18 per quello interno. Lo spessore dello smartphone da chiuso sarà di 15,8 mm, leggermente inferiore rispetto a quello dello Z Fold 3.

Sfortunatamente, le immagini a nostra disposizione non ci danno conferme aggiuntive sulla scheda tecnica del device, che quasi sicuramente avrà un chipset Snapdragon 8+ Gen1 come suo SoC. Per quanto riguarda la memoria interna, invece, la scheda prodotto conferma l'esistenza del taglio da 512 GB dello smartphone, senza però riportare versioni con uno storage minore o maggiore.