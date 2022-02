Samsung Galaxy Z Fold 4 come sarà? Ci sono già le prime immagini!

Mentre l’ultima generazione di smartphone pieghevoli targata Samsung continua a riscuotere successo - a tale proposito, vi rimandiamo alla recensione di Samsung Galaxy Z Fold3 -, la società già sta pensando alla gamma successiva, la numero quattro. Anche i tipster e designer si stanno muovendo, pubblicando le prime immagini.

Grazie al rinomato Ben Geskin abbiamo infatti accesso al render in calce alla notizia, il quale mostra chiaramente il futuro Samsung Galaxy Z Fold4 nel possibile design. Si tratta di uno smartphone foldable che dovrebbe utilizzare la piega da sinistra a destra, apparentemente senza mantenere fori per notch punch-hole per i sensori fotocamera che, invece, saranno sotto lo schermo.

Il modulo della fotocamera sul lato sinistro dello schermo esterno è simile a quello visto sul Galaxy S22 Ultra rilasciato pochi giorni fa, con soluzione quad-camera. Altra caratteristica condivisa tra S22 Ultra e Galaxy Z Fold4, almeno secondo i render, sarebbe il supporto a una S Pen touch con slot integrato nella scocca del dispositivo mobile. Sono previsti, infine, secondo Geskin e colleghi, un aggiornamento della cerniera per migliorare impermeabilità e resistenza a polvere, e il supporto al riconoscimento delle impronte digitali senza sensore sotto il display.

Come da nostra prassi, però, consigliamo di prendere questi rumor con le pinze in attesa del lancio previsto approssimativamente per la seconda metà del 2022.

Rimanendo nel mondo Samsung, c’è stata la conferma della cancellazione della linea Galaxy Note.