Samsung Galaxy Z Fold 4, che fotocamera! Nuove conferme da un leak

Continuano i leak sui nuovi pieghevoli Samsung, nonostante manchino solo pochi giorni alla loro presentazione ufficiale: dopo che Amazon ha fatto trapelare le specifiche del Galaxy Z Fold 4 per errore, nelle scorse ore sono spuntati in rete dei materiali promozionali leakati di Galaxy Z Fold e Z Flip 4.

Potete dare un'occhiata alle immagini trapelate sul web nella galleria in calce a questa notizia: a pubblicarle è stato l'account SamsungRydah, ma il tweet originale è stato cancellato per problemi di copyright legati a Samsung. I colleghi di PhoneArena, tuttavia, sono entrati in possesso delle immagini prima che venissero cancellate.

Le immagini, in realtà, non contengono novità particolari, almeno non rispetto ai numerosi leak delle ultime settimane, che di fatto ci hanno fornito un'idea piuttosto chiara di cosa aspettarci dai due pieghevoli di Suwon. Tuttavia, una delle immagini si concentra sulla fotocamera del Samsung Galaxy Z Fold 4, che sarà un sistema triple-lens composto da un obiettivo principale da 50 MP, da un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x e digitale 30x, e da un ultra-grandangolo da 12 MP, lo stesso del Galaxy Z Fold 3.

Per quanto riguarda le selfie-camera, invece, quella dello schermo esterno resterà lo stesso obiettivo da 10 MP della scorsa generazione, mentre anche nello schermo interno troveremo una selfie-camera da 4 MP identica allo Z Fold 3. Tuttavia, pare che quest'anno Samsung abbia migliorato la tecnologia under-display della fotocamera interna, che ora sembra essere quasi invisibile all'utente.

Per quanto riguarda il Galaxy Z Flip 4, invece, il leak spiega che esso avrà una cerniera più piccola di 6 mm rispetto al Galaxy Z Flip 3. La novità più interessante, però, dovrebbe essere l'ingrandimento della batteria fino a 3.700 mAh, con supporto per la ricarica rapida a 25 W, contro i 15 W dello Z Flip 3.