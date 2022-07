Samsung Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 si avvicinano: trapela la data di presentazione

A poche ore dalla pubblicazione delle presunte immagini ufficiali di Samsung Galaxy Z Flip 4, un nuovo leak pubblicato dal popolare leaker Evleaks potrebbe aver svelato quella che dovrebbe essere la data di presentazione ufficiale della nuova generazione di smartphone pieghevoli di Samsung.

Come si può vedere tramite il tweet presente in calce, Evan Blass ha condiviso quello che sembra essere un invito per il Galaxy Unpacked che dovrebbe andare in scena il prossimo 10 Agosto 2022.

Qualora dovessero arrivare le conferme ufficiali, si tratterebbe di un periodo perfettamente in linea con quelle utilizzate negli scorsi anni per svelare i foldable: il Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 sono infatti stati presentati l’11 Agosto 2021. Inoltre, un precedente rapporto aveva affermato che Samsung aprirà i preordini per i nuovi smartphone il 16 Agosto 2022, con lancio pubblico previsto per il 26 Agosto 2022. Anche quest’ultima data è in linea con quelle dello scorso anno: i Galaxy Z Fold3 e Flip3 sono stati rilasciati sul mercato il 27 Agosto 2021.

Tuttavia, come spiegato da SamMobile, qualora davvero gli smartphone dovessero essere presentati il 10 Agosto 2022, è probabile che Samsung apra i preordini lo stesso giorno, come accaduto per i predecessori.