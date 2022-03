Samsung Galaxy Z Fold 4 si mostra in un nuovo, bellissimo concept render

Samsung ha lanciato i Galaxy S22, i suoi nuovi smartphone top di gamma, solo lo scorso mese, ma l'attenzione degli insider si è immediatamente spostata sui prossimi prodotti dell'azienda, ovvero i device foldable Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. A quanto pare, infatti, nelle scorse ore sarebbero apparsi online i render del Galaxy Z Fold 4.

In particolare, i render sono stati realizzati dall'artista Waqar Khan, che ha spiegato di aver usato i più recente leak su Samsung Galaxy Z Fold 4 per creare un concept render come quello che potete vedere in calce e persino un video di presentazione del device, reperibile in cima a questa notizia.

Stando a quanto spiegato dalla stessa azienda coreana, il calendario di release di Samsung per il 2022 prevede che i nuovi smartphone pieghevoli arrivino nella seconda metà dell'anno, a circa sei mesi di distanza dal lancio dei device flagship di fascia alta del produttore: per questo motivo, possiamo aspettarci che Samsung Galaxy Z Fold 4 e Samsung Galaxy Z Flip 4 vengano presentati a settembre o a ottobre.

Ad ogni modo, il render di Khan conferma che il Galaxy Z Fold 4 avrà un design a portafoglio, lo stesso di Z Fold 3 e dei suoi predecessori, con uno schermo interno che, da aperto, presenta una diagonale da 7,6". Lo schermo esterno, invece, ha una diagonale da 6,2".

Stando ai render, il Galaxy Z Fold 4 supporterà la S Pen, specie quella di nuova generazione introdotta su Samsung Galaxy S22 Ultra. Tuttavia, il concept di Waqar Khan non presenta un alloggiamento per lo stilo direttamente nel telefono: si tratta di una scelta decisamente strana, oltre che poco in linea con i rumor, secondo i quali il nuovo foldable di Samsung avrà un alloggiamento per la S Pen integrato, esattamente come il top di gamma della serie S22.

Il concept design di Khan, comunque, non dà nuove informazioni sull'hardware di Samsung Galaxy Z Fold 4 e sulle sue specifiche tecniche. Al più, il designer ci spiega che Galaxy Z Flip 4 avrà uno schermo da 6,7" da aperto, insieme ad un display esterno da 1,1" per mostrare le notifiche. Tuttavia, Khan non ha realizzato alcun render del device clamshell di Samsung.