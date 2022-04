Samsung Galaxy Z Fold 4 non avrà sensore impronte in-display: resterà laterale

L’evoluzione degli smartphone pieghevoli richiede cambi di tecnologie graduali e valutati con molta attenzione: se da una parte si vocifera la dotazione di una cerniera next-gen più resistente, dall’altra giungono conferme relative alla futura assenza di un sensore di impronte digitali sotto al display dei Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4.

Il report pubblicato recentemente da BusinessKorea parla chiaro: Samsung avrebbe preso in considerazione l'aggiunta di un sensore di impronte digitali collocato sotto al display per i due pieghevoli top di gamma, per poi abbandonare l’idea dopo poco tempo e optare per la dotazione di un sensore montato lateralmente.

Per quanto possa apparire come una decisione che vada contro il progresso dei dispositivi di casa Samsung, in realtà segue banalmente il motto “squadra che vince non si cambia”: meglio concentrarsi sulle migliorie strutturali e lato performance dei foldable top di gamma di casa Samsung, piuttosto che sull’implementazione di piccole migliorie al momento superflue.

Al momento sappiamo che altri smartphone pieghevoli come il Vivo X Fold adotteranno a tutti gli effetti uno scanner di impronte digitali in-display su entrambi gli schermi, ma ciò non sembra rientrare tra le priorità della società sudcoreana che, invece, preferirebbe sostituire le tecnologie attuali con versioni più potenti e aggiornate: oltre alla cerniera citata in apertura, c’è una interessante chance che Galaxy Z Fold 4 adotti la stessa fotocamera del Galaxy S22. Trattandosi però sempre di indiscrezioni di mercato, consigliamo di prenderle cum grano salis. C’è ancora molta strada da fare prima di ricevere informazioni ufficiali direttamente dal colosso asiatico.

Restando sempre nel suo portfolio, ieri è stato ufficializzato lo smartphone Samsung Galaxy M53 5G.