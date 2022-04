Samsung Galaxy Z Fold 4, novità anche lato fotocamera: sarà la stessa dell'S22?

Dopo aver scoperto che Samsung Galaxy Z Fold 4 sarà più resistente del predecessore, veniamo oggi a conoscenza di alcuni interessanti dettagli tecnici dello smartphone pieghevole. In particolare, la fotocamera del foldable coreano potrebbe essere molto simile a quella del Galaxy S22.

Secondo un leak del sito web olandese GalaxyClub, infatti, lo Z Fold 4 avrà un teleobiettivo 3x da 10 MP, lo stesso montato dal Galaxy S22, e non una fotocamera da 12 MP con zoom ottico 2x come il Galaxy Z Fold 3. Benché la differenza non sembri così marcata, il passaggio da uno zoom 2x ad uno 3x potrebbe rivelarsi un passo in avanti più deciso del previsto, anche al netto della leggera riduzione della risoluzione della lente.

Inoltre, lo stesso sito web afferma che il Galaxy Z Fold 4 avrà una selfie-camera da 10 MP sullo schermo esterno, mentre le specifiche della selfie-camera interna rimangono sconosciute. Purtroppo, su questo fronte non sembrano esserci novità rispetto allo Z Fold 3, che presentava un sensore analogo sul suo display esterno.

GalaxyClub spiega tuttavia che è possibile che la selfie-camera interna arrivi a 10 MP a sua volta, sostituendo la fotocamera da 4 MP del predecessore. Inoltre, il portale olandese conferma che possiamo aspettarci di nuovo l'utilizzo di una fotocamera under-display anche su Galaxy Z Fold 4.

Visto che il teleobiettivo dello Z Fold 4 è lo stesso di Samsung Galaxy S22, comunque, non è così strano pensare che il device pieghevole possa mutuare l'intera fotocamera dell'S22, compresa la lente principale da 50 MP e l'ultra-grandangolo da 12 MP. Per il momento, comunque, si tratta di sole speculazioni, dal momento che Galaxy Club non ha fornito ulteriori informazioni in merito. Intanto, però, potete dare un'occhiata alle prime immagini di Galaxy Z Fold 4 spuntate in rete un paio di mesi fa.