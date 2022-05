Samsung Galaxy Z Fold 4, prime foto delle cover: confermato il cambio di design

Uno dei principali miglioramenti di Samsung Galaxy Z Fold 4 sembra risiedere nel suo schermo, che dovrebbe dire addio alla piega centrale estremamente pronunciata del predecessore e adottare al contempo la tecnologia UTG per display sottili e resistenti. Pare però che anche il design dello smartphone cambierà leggermente rispetto a quello dello Z Fold 3.

Sono ormai diverse le indiscrezioni che puntano verso un form factor squadrato per lo Z Fold 4, poiché Samsung avrebbe appreso la lezione di OPPO Find N, particolarmente apprezzato dalla critica e dal mercato cinese, e avrebbe deciso di adottare uno schermo leggermente più basso anche per il suo top di gamma.

Oggi, a darci ulteriori conferme in tal senso sono delle cover protettive di Samsung Galaxy Z Fold 4 in arrivo direttamente dalla Cina e che potete vedere nell'immagine riportata in calce. A confronto con la custodia del Galaxy Z Fold 3, in particolare, la cover del pieghevole di nuova generazione sembra mostrare un device più corto, pur mantenendo intatta la larghezza di base: l'effetto ottenuto, così, dovrebbe essere quello di uno schermo leggermente più squadrato di quello dello Z Fold 4.

Ciò dovrebbe rendere molto più semplice l'utilizzo del device sia da aperto che da chiuso, riducendo anche il suo ingombro in altezza. La cover, poi, ci mostra l'alloggiamento per la fotocamera del Galaxy Z Fold 4, che sembra essere identico a quello del predecessore, almeno in termini di design.

In quest'ultimo caso, comunque, pare che le migliorie si troveranno sotto la scocca dello smartphone pieghevole, che dovrebbe utilizzare una serie di sensori da vero top di gamma, capaci di eguagliare quelli dei Galaxy S22 usciti a febbraio.