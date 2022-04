Samsung Galaxy Z Fold 4 sarà più resistente di Z Fold 3: merito di una cerniera next-gen

Dopo aver visto la prima immagine di Samsung Galaxy Z Fold 4, oggi un nuovo leak fa luce sul prossimo smartphone pieghevole "a portafoglio" del colosso coreano. A quanto pare, però, la quarta generazione di foldable Samsung sarà pressoché identica ai predecessori, con pochi cambiamenti degni di nota.

Che Samsung Galaxy Z Fold 4 non avrebbe apportato grandi novità alla formula vincente dello Z Fold 3 era cosa nota ormai da mesi, fin dai primissimi leak sul device. Tuttavia, sembra che Samsung voglia lavorare su diversi dettagli e miglioramenti minori per rendere il suo pieghevole più resistente e adatto alle esigenze del pubblico.

Secondo il leaker The Galox, per esempio, Samsung Galaxy Z Fold 4 avrà una nuova cerniera di chiusura, che sarà realizzata con un design a pezzo unico, in modo da ridurre il numero di parti dello smartphone legate al suo movimento, che sono le più fragili e le più difficili da riparare. In questo modo, lo Z Fold 4 dovrebbe risultare decisamente più resistente del predecessore, che era dotato di due cerniere diverse posizionate in cima e in fondo allo schermo.

Inoltre, la cerniera di nuova generazione dovrebbe rendere lo smartphone più sottile e più leggero del predecessore, liberando anche lo spazio necessario ad integrare sotto la scocca una batteria più capiente o la S Pen, che sappiamo verrà ripresa da Samsung Galaxy S22 Ultra.

La speculazione di The Galox sembra essere supportata da un recente report di The Elec, che ha spiegato che Samsung si affiderà a KH Vatec come unico produttore delle cerniere dei suoi foldable, allontanandosi invece da altri fornitori "storici", come S-Connect e AUFlex, i cui processi produttivi non sono stati ritenuti all'altezza del nuovo foldable dell'azienda.