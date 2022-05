Samsung Galaxy Z Fold 4 senza segreti: enorme leak anticipa la scheda tecnica

Solo poche ore fa vi abbiamo mostrato le prime immagini delle cover di Samsung Galaxy Z Fold 4, che sembrano confermare il cambio di design dello smartphone rispetto al predecessore. Oggi, invece, trapela in rete la scheda tecnica dello Z Fold 4, dalla quale emerge un hardware decisamente interessante per lo smartphone.

A portare a galla l'indiscrezione è il noto tipster Yogesh Brar, che spiega che Galaxy Z Fold 4 sarà un "upgrade incrementale" rispetto al predecessore. Partendo dallo schermo, Brar spiega che Samsung Galaxy Z Fold 4 avrà un display interno QXGA+ AMOLED da 7,6" con refresh rate da 120 Hz, insieme ad uno schermo esterno HD+ AMOLED da 6,2", sempre con refresh rate da 120 Hz. Non sembra invece essere confermata, almeno per ora, la tecnologia LTPO per frequenze di aggiornamento variabili.

Le specifiche dello schermo, poi, fanno il paio con le indiscrezioni sul display dello Z Flip 4 riportate negli scorsi giorni dal tipster Ice Universe, secondo il quale la piegatura centrale del device sarà quasi invisibile. Inoltre, le dimensioni del pannello interno e di quello esterno sembrano confermare che il dispositivo avrà un form factor leggermente più squadrato del predecessore.

Sotto la scocca dello smartphone, invece, dovremmo trovare un SoC Snapdragon 8+ Gen1 e una RAM nei due tagli da 12 e 16 GB. In termini di storage, infine, ci saranno le due varianti da 256 GB e da 512 GB, confermando che lo smartphone non sarà dotato di una versione con memoria da 1 TB.

Passando alle fotocamere, poi, dobbiamo segnalare la presenza di una lente posteriore principale da 50 MP, probabilmente la stessa di Samsung Galaxy S22, insieme ad un ultra-grandangolo da 12 MP e ad un telobiettivo 3x da 12 MP. La selfie-camera dello schermo interno, invece, sarà da 16 MP, mentre quella dello schermo esterno sarà da 10 MP. Infine, lo smartphone sarà lanciato con una batteria da 4.400 mAh e con supporto alla ricarica rapida fino a 25 W.