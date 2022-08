Samsung Galaxy Z Fold 4 senza segreti: la scheda tecnica completa è online

Dopo il clamoroso leak su Samsung Galaxy Z Fold 4 da parte di Amazon, che si è lasciata sfuggire render e specifiche dello smartphone pieghevole, è oggi un altro noto leaker a svelare per intero la scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Fold 4, scendendo anche nei particolari del device.

A pubblicare le informazioni è il portale tedesco WinFuture, e più nello specifico il leaker Roland Quandt. Partendo dallo schermo, il leak conferma che il display interno sarà un Dynamic AMOLED 2X da 7,6" con risoluzione di 2.176 x 1812 pixel, densità di 374 ppi e refresh rate fisso a 120 Hz, insieme ad una protezione Gorilla Glass Victus+. Lo schermo esterno, invece, sarà un display Infinity-O da 6,2" con risoluzione pari a 2.316 x 904 pixel e refresh rate fisso a 120 Hz.

Sotto la scocca, ovviamente, troviamo un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 insieme a 12 GB di RAM e uno storage da 256 GB, 512 GB o 1 TB: con questa indiscrezione, dunque, WinFuture sembra confermare l'esistenza di un Samsung Galaxy Z Fold 4 da 1 TB di memoria, che finora non è apparso negli altri listing online del prodotto. Ovviamente, poi, lo smartphone avrà Android 12 preinstallato, insieme alle One UI di Samsung.

Lato fotocamera, il device dovrebbe avere un obiettivo principale da 50 MP con apertura f/1.8, OIS e autofocus Dual Pixel, un ultra-grandangolo da 12 MP con apertura f/2.2 e un teleobiettivo da 10 MP con apertura f/2.4, OIS, PDAF e zoom ottico 3x. La selfie-camera dello schermo esterno sarà da 10 MP ed avrà apertura f/2.2, mentre quella dello schermo interno sarà un obiettivo under-display da 4 MP con apertura f/1.8.

Tra le altre aggiunte, poi, troviamo il supporto alla Samsung S Pen, la resistenza all'acqua IPx8, il software di riconoscimento facciale e lo scanner per impronte digitali montato sul lato del device. La batteria del dispositivo sarà da 4.400 mAh con ricarica cablata fino a 25 W e wireless fino a 15 W. Infine, in termini di dimensioni, lo smartphone misurerà 155,1 x 67,1 x 15,8 mm da chiuso e 155,1 x 130,1 x 6,3 mm da aperto, per un peso complessivo di 254 grammi.