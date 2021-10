Samsung Galaxy Z Fold 4 potrebbe avere un sensore di impronte digitali rivoluzionario

Mentre Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 sorprendono il mercato superando il milione di unità vendite solamente in Corea del Sud, in rete appaiono già i possibili, primi indizi sul foldable successore top di gamma Samsung Galaxy Z Fold4. In particolare, si parla di un brevetto riguardante un rivoluzionario sensore di impronte digitali.

A scovarlo in rete sono stati i soliti esperti di brevetti di LetsGoDigital, i quali diversi giorni fa hanno notato la pubblicazione presso il World Intellectual Property Office (WIPO) di un brevetto intitolato “Dispositivo elettronico pieghevole in grado di rilevare l'impronta digitale attraverso almeno una parte del display” e depositato da Samsung Electronics ancora il 31 marzo 2021.

Come abbiamo avuto occasione di vedere nella recensione di Galaxy Z Fold3, attualmente il colosso sudcoreano integra il sensore nel pulsante di accensione collocato sul bordo destro. Il futuro, però, potrebbe vedere la sua dotazione sotto il display grazie a questa nuova tecnologia: gli schemi, di cui trovate un esempio in calce alla notizia, parlano di un “lettore di impronte digitali double-side”, ovvero un sensore accessibile tramite lo schermo principale ma anche tramite lo schermo secondario sul retro.

Per riuscire in questo intento, i tecnici Samsung posizionerebbero il lettore biometrico nella metà sinistra inferiore. Così facendo, l’utente potrà sbloccare lo smartphone anche senza aprire lo schermo. Insomma, qualcosa di mai visto prima sui foldable!

Sebbene si tratti di un semplice brevetto che potrebbe restare nei database senza divenire realtà, come tanti altri documenti di questo tipo, in questa occasione le probabilità di debutto sul prossimo Galaxy Z Fold sono più elevate. Del resto, Samsung intende rimanere leader del segmento foldable, specialmente ora che si vocifera l’imminente lancio di altri smartphone pieghevoli da parte di brand come Google, OPPO, vivo e Xiaomi. L’implementazione di tecnologie rivoluzionarie come questa, quindi, potrebbe significare molto per l’azienda sudcoreana. Come sempre, terremo gli occhi aperti!