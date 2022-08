Questo Samsung Galaxy Z Fold 4 è stellare: inserti in oro e meteoriti, ma che prezzo!

Samsung ha presentato il Galaxy Z Fold 4 il 10 agosto scorso. Con un prezzo di partenza di 1.879 Euro, il device ha fatto storcere il naso a molti per via del suo costo elevato, ma oggi Caviar sembra essere riuscita ad andare persino oltre, presentando un Samsung Galaxy Z Fold 4 da ben 10.000 Dollari.

Lo smartphone fa parte della nuova collezione Heralds of the Galaxy di Caviar, la quale, oltre ad essere un discutibile gioco di parole con il nome degli smartphone Samsung, propone dei prodotti flagship con uno chassis ridisegnato, dotato di inserti in meteorite, foglia d'oro e pelle di vitello. Insomma, i device perfetti per gli amanti del lusso.

Per la verità, i prezzi del Samsung Galaxy Z Fold partono da 9.470 Dollari, dunque non esattamente da 10.000 Dollari, ma se volete acquistare uno smartphone che contenga il "pezzo forte" della collezione di Caviar, cioè dei frammenti di meteorite, dovrete prepararvi a superare i quattro zeri.

La punta di diamante (o di meteorite, vedete voi) della collezione è il Galaxy Z Fold 4 Golden Meteor, un telefono con un pannello posteriore che presenta inserti provenienti da tre differenti meteoriti, chiamati rispettivamente Seymchan, Muonionalusta e Canyo Diablo. Poiché ogni frammento ha una forma unica, tutti i Galaxy Z Fold 4 Golden Meteor saranno, a modo loro, "originali".

Se avete sempre sognato di avere uno smartphone stellare, però, vi conviene affrettarvi: Caviar ha realizzato solo 29 unità del device, che ha anche il logo di Caviar in oro a 24 carati impresso sulla sua sobria back cover. Il prezzo di partenza, in questo caso, è di 11.030 Dollari per la versione da 256 GB di storage e di 11.460 Dollari per quella da 512 GB di storage.

Per chi ha delle tasche meno profonde, invece, esiste la versione con innesti del solo meteorite Canyon Diablo, che ha un costo decisamente più abbordabile, partendo da 10.680 Dollari per la versione con memoria da 256 GB e aumentando fino a 11.110 per quella da 512 GB. Se volete acquistare lo smartphone, comunque, potete dormire sonni tranquilli: Samsung ha assicurato aggiornamenti fino al 2027, quindi non dovrete cambiarlo per un bel po'.