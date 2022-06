Samsung Galaxy Z Fold 4: trapela il primo benchmark, confermati chipset e RAM

A fine maggio, un enorme leak ha anticipato la scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Fold 4. Oggi, invece, lo smartphone pieghevole di Samsung è apparso su GeekBench con un benchmark che ci fornisce nuove informazioni sulle prestazioni e sull'hardware del Galaxy Z Fold 4.

Il benchmark è stato riportato da GSMArena, mentre trovate uno screenshot dei risultati di GeekBench in calce a questa notizia. Il modello testato dello smartphone sembra poi essere quello americano, visto il codename SM-F936U. Il benchmark conferma che lo smartphone monta un SoC Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, insieme ad una RAM da ben 12 GB.

Per quanto riguarda la RAM, è possibile che quello da 12 GB sarà l'unico taglio disponibile, visto che anche l'anno scorso il Galaxy Z Fold 3 era stato lanciato in un'unica variante da 12 GB e che sembra improbabile che Samsung lanci uno Z Fold 4 da 16 GB o uno da 8 GB di RAM.

In relazione al processore, il benchmark conferma l'architettura hardware dello Snapdragon 8+ Gen1, che sarà composto da un Core a 3,19 GHz, tre P-Core a 2,75 GHz e quattro E-Core a 2,02 GHz: il SoC sembra essere lo stesso del benchmark di Xiaomi 12S pubblicato solo un giorno fa sulle nostre pagine, che sappiamo quasi per certo riferirsi al nuovo chipset di Qualcomm.

Sfortunatamente, invece, il benchmark non fornisce indicazioni sullo storage dello smartphone, anche se i rumor su un Galaxy Z Fold 4 da 1 TB si stanno facendo sempre più insistenti negli ultimi mesi. I punteggi registrati dallo smartphone su GeekBench sono di 1.351 punti in Single-Core e di 3.808 punti in Multi-Core. Infine, vi ricordiamo che secondo i più recenti leak Samsung Galaxy Z Fold 4 sarà presentato il 10 agosto prossimo.