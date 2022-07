Samsung Galaxy Z Fold 4, trapela il prezzo: sfiora i 2.000 Euro!

I nuovi Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 4 saranno lanciati da Samsung nel corso del prossimo Galaxy Unpacked, il 10 agosto. Man mano che il lancio dei due device si avvicina, come sempre, compaiono sul web sempre più dettagli su di essi: oggi, per esempio, scopriamo il prezzo dello Z Fold 4 e dello Z Flip 4.

Nelle scorse ore, infatti, due report piuttosto interessanti sembrano aver fatto luce sui prezzi e sulle varianti dei due smartphone per il mercato europeo. Come vi abbiamo già riportato parlando dei prezzi europei del Galaxy Z Flip 4, il device "a conchiglia" di Samsung avrà un prezzo compreso tra i 1.080 e i 1.275 Euro.

Nello specifico, spiega PriceBaba, il Galaxy Z Flip 4 sarà lanciato in quattro modelli, rispettivamente con storage da 128, 256 e 512 GB. Il modello con memoria meno capiente costerà 1.080 Euro, mentre quello con storage da 256 GB avrà un prezzo di 1.160 Euro. Infine, la versione dotata di memoria più ampia, da 512 GB, si aggirerà sui 1.280 Euro.

Passando al modello a portafoglio, invece, il Galaxy Z Fold 4 riceverà solo due varianti, il che sembra confermare che, ancora una volta, non verrà messo in vendita alcun Samsung Galaxy Z Fold 4 da 1 TB di storage, come invece molti utenti desideravano.

Riguardo al top di gamma della lineup pieghevole dell'azienda di Suwon, comunque, un report di GizPaw ci spiega che il Galaxy Z Fold 4 costerà tra 1.850 e 2.000 Euro. Prezzi decisamente alti, ma pur sempre in linea con quelli del predecessore, il Galaxy Z Fold 3. Il modello dello smartphone con storage da 256 GB avrà dunque un prezzo di 1.849 Euro, mentre quello da 512 GB dovrebbe essere lanciato al costo di 1.999 Euro.