Samsung Galaxy Z Fold 4, ci sarà anche la versione da 1 TB: enorme leak lo conferma

Nelle scorse ore è comparsa in rete in completo la scheda tecnica di Samsung Galaxy Z Flip 4. Oggi, invece, arriva un altro segnale dell'imminente commercializzazione della nuova generazione di pieghevoli Samsung: alcuni insider, infatti, hanno pubblicato le colorazioni e i tagli di memoria di Samsung Galaxy Z Fold 4.

Con l'uscita di Galaxy Z Flip e Z Fold 4 ormai imminente e programmata per il mese di agosto, scopriamo dunque che il telefono "a portafoglio" sarà disponibile con memorie flash da 128, 256 e 512 GB, ormai uno standard per il comparto degli smartphone Android. Accanto a queste tre versioni, però, dovrebbe anche esistere un Galaxy Z Fold 4 con storage da 1 TB.

In termini di colorazioni, invece, pare che Samsung abbia previsto quattro varianti per lo Z Fold 4, ovvero Beige, Burgundy Red, Gray Green e Phantom Black: si tratta di un miglioramento significativo rispetto alla scorsa generazione, che aveva una gamma di colori tra cui scegliere più ristretta. Inoltre, lo stesso leak conferma che i due smartphone avranno Android 12 e One UI 4.1.1 preinstallati.

Lato tecnico, invece, sappiamo che lo Z Fold 4 avrà uno Snapdragon 8+ Gen1 come suo chipset, con un totale di otto Core con frequenze fino a 3,2 GHz. Non sappiamo di quali dimensioni sarà la RAM del telefono, anche se è possibile che si assesti sui 12 GB, i quali potrebbero diventare 16 GB nell'edizione "premium" dello smartphone.

Lato fotocamera, invece, il Galaxy Z Fold 4 dovrebbe portare con sé grandi miglioramenti per il sistema triple-camera posteriore. L'obiettivo principale sarà da ben 50 MP, in pari con quello dei Samsung Galaxy S22, mentre l'ultra-grandangolo del telefono sarà da 12 MP e la terza lente sarà da 10 MP e supporterà lo zoom ottico 3x.