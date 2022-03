Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 avranno il chip Snapdragon 8 Gen1+, secondo un leaker

Mentre sul web non si fa altro che parlare del nuovo smartphone pieghevole di Samsung, emergono alcune indiscrezioni sui prossimi foldable dell'azienda appartenenti a lineup già note, ovvero il Galaxy Z Fold 4 e il Galaxy Z Flip 4. Entrambi gli smartphone dovrebbero arrivare nella seconda metà dell'anno con interessanti novità sotto la scocca.

In particolare, pare che i due pieghevoli non avranno un SoC Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200, ma utilizzeranno invece un chipset di nuova generazione, ovvero uno Snapdragon 8 Gen 1+, che Qualcomm dovrebbe lanciare a metà 2022. La scelta di Samsung dipenderebbe dai problemi di surriscaldamento dei due chip prodotti con il nodo a 5 nm di Samsung Foundries.

Incredibilmente, dunque, Samsung non si affiderà a Samsung Foundries per i suoi prossimi smartphone pieghevoli, preferendo invece il nuovo chip di Qualcomm, che sarà prodotto sfruttando il nodo a 4 nm di TSMC. Questo è almeno quanto riporta il noto leaker Ice Universe su Twitter, con un tweet che potete vedere in calce a questa notizia.

Snapdragon 8 Gen 1+ dovrebbe dunque risolvere i problemi di surriscaldamento di Snapdragon 8 Gen 1, garantendo al contempo un chip più efficiente e performante per i nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, che dovrebbero beneficiare molto, sia in termini di consumi che di stabilità del software, dal nuovo SoC di Qualcomm.

Al momento, comunque, il leak di Ice Universe va preso con le pinze: non solo Samsung non ha ancora annunciato Z Fold e Z Flip 4, ma anche Qualcomm non ha presentato ufficialmente lo Snapdragon 8 Gen 1+. Persino l'indiscrezione secondo cui il chip sarà realizzato con il nodo a 4 nm di TSMC non ha conferme ufficiali, benché nel suo tweet Ice Universe scriva di esserne "sicuro al 100%".