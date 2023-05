Samsung Galaxy Z Fold 5, niente cerniera next-gen? Avrà una piega centrale ben visibile

La presentazione di Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 5 si terrà il 27 luglio, almeno stando a quanto ci spiegano alcuni rumor. Intanto, però, le specifiche tecniche del foldable Samsung si stanno svelando piano piano: oggi, per esempio, tocca alla tecnologia dietro allo schermo pieghevole del device.

Stando a quanto riportava un tweet del leaker Ice Universe (ora purtroppo cancellato), pare che Samsung Galaxy Z Fold 5 avrà lo stesso schermo del predecessore. Nello specifico, lo smartphone di nuova generazione manterrà la stessa piegatura centrale e la stessa cerniera già presente su Samsung Galaxy Z Fold 4.

In passato, alcuni leak spiegavano invece l'esatto opposto: Samsung Galaxy Z Fold 5 doveva avere una nuova cerniera, che ne avrebbe ridotto le dimensioni della piegatura centrale, a patto di ridurre anche la durabilità dello schermo. È dunque probabile che Samsung abbia deciso di evitare l'implementazione della nuova architettura per la cerniera, che potrebbe essersi rivelata troppo fragile per il suo nuovo smartphone di fascia alta.

Sfortunatamente, ciò significa che lo Z Fold 5 manterrà la stessa piegatura del Galaxy Z Fold 4 lanciato lo scorso anno e criticato dai fan per via della sua piegatura centrale piuttosto pronunciata, più evidente di quella dispositivi rivali come Google Pixel Fold e OPPO Find N2. Vi ricordiamo che la nuova architettura della cerniera doveva essere "a goccia", mentre quella di scorsa generazione, che potrebbe essere implementata anche quest'anno, ha un design "a U".

Fortunatamente, le novità di Samsung Galaxy Z Fold 5 saranno ben altre: lo smartphone avrà infatti un SoC Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy, contro lo Snapdragon 8+ Gen1 dello scorso anno. Non solo: sul retro del device avremo un sistema triple-camera con una lente principale da 50 MP con OIS, una lente ultra-grandangolare 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP.