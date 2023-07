Samsung Galaxy Z Fold 5, leakati i colori di lancio: vi piacciono?

Le più recenti immagini di Samsung Galaxy Z Fold 5 ci hanno mostrato che il pieghevole di nuova generazione sarà pressoché identico al suo predecessore, il Galaxy Z Fold 4. Queste ultime, però, non tenevano in considerazione le diverse colorazioni del foldable Samsung e dei suoi accessori, che quest'anno saranno decisamente appariscenti.

Il portale GizmoChina, insieme al leaker Ishan Agarwal, infatti, ha svelato una fotografia del marketing di Samsung Galaxy Z Fold 5 che ci mostra che il dispositivo verrà lanciato in almeno due colorazioni ben diverse dalle tinte più "tradizionali" in bianco e nero. Con il lancio di Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 5 già fissato durante l'evento Unpacked del 26 luglio, possiamo aspettarci che anche le ultime informazioni sul device vengano pubblicate online nei prossimi giorni.

Una delle immagini leakate, in particolare, ci mostra che Samsung Galaxy Z Fold 5 sarà lanciato anche in azzurro e in una tinta beige, oltre alle colorazioni standard. Queste due colorazioni saranno poi dotate di una custodia protettiva della stessa tinta, con tanto di alloggiamento per la S Pen, che nel caso del foldable azzurro avrà un colore giallo lime acceso, mentre in quello del pieghevole beige sarà nella tinta "Bronze".

L'immagine ci mostra anche che lo schermo esterno del Galaxy Z Fold 5 sarà dotato di una selfie-camera con tecnologia punch-hole, collocata in posizione centrale in alto nel display. Sul pannello posteriore, invece, avremo tre fotocamere "impilate" una sopra l'altra, mentre sul lato superiore saranno presenti una griglia per gli altoparlanti e tre microfoni.

Il poster, sfortunatamente, non è sufficientemente dettaglio da confermare altre caratteristiche del pieghevole "a portafoglio" di Samsung, anche se pare che il Galaxy Z Fold 5 sarà più sottile del predecessore: a confermarlo, infatti, è stato il Presidente della divisione mobile di Samsung TM Roh, che ha aggiunto che anche lo Z Flip 5 sarà più sottile e leggero del Galaxy Z Flip 4.