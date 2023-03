Samsung Galaxy Z Fold 5, longevità ridotta con la nuova cerniera? Il rumor

Già da tempo sappiamo che Samsung Galaxy Z Fold 5 avrà una nuova cerniera con design "waterdrop", la quale dovrebbe essere meno vistosa rispetto a quelle dei predecessori e, soprattutto, impermeabile. Sfortunatamente, però, secondo alcuni rumor tali caratteristiche sarebbero state ottenute a discapito della durabilità dello smartphone.

Le fonti della notizia sono diverse: dopo un primo articolo di 9to5Google, infatti, sono oggi The Verge e The Elec a spiegare che Samsung avrebbe dato inizio ai test della nuova cerniera del Galaxy Z Fold 5, i quali dovrebbero durare qualche mese e concludersi con l'inizio della produzione in massa dello smartphone. La cerniera, secondo tutte e tre le testate, avrà un nuovo design waterdrop.

Stando alle tre fonti, la nuova cerniera ridurrà lo spesso del telefono e, al contempo, migliorerà la qualità dello schermo interno, rendendo meno vistose le increspature che esso presenterà nella zona di piegatura. Tuttavia, sembra proprio che queste novità, entrambe richieste a gran voce dai fan, arriveranno insieme ad uno scotto da pagare.

Nello specifico, il Galaxy Z Fold 5 potrebbe essere meno durevole rispetto agli altri smartphone pieghevoli sul mercato, come l'Honor Magic Vs e l'OPPO Find N2 Flip: questi due device, infatti, hanno una longevità della cerniera stabilità ufficialmente dai propri produttori a 400.000 piegature. Al contrario, pare che a causa della nuova cerniera il Galaxy Z Fold 5 si fermerà a "sole" 200.000 piegature.

Secondo The Elec, il massimo raggiungibile dalla cerniera di nuova generazione di Samsung saranno le 300.000 pieghe, dopo le quali quest'ultima perderà più del 15% della sua forza originale e il telefono faticherà a chiudersi completamente o tenderà a chiudersi da solo. Tuttavia, Samsung potrebbe essere più conservativa e "certificarlo" per circa 200.000 piegature complessive. In teoria, comunque, un utente medio impiega cinque anni per raggiungere le 200.000 pieghe sullo schermo, dunque sembra che la longevità del Galaxy Z Fold 5 sarà comunque piuttosto elevata.