Samsung Galaxy Z Fold 5, online il teardown: come se la cava contro la polvere?

I due Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 5 sono stati lanciati a fine luglio dal colosso sudcoreano. Dopo poco meno di un mese in commercio, il "fratello maggiore" della lineup, il Samsung Galaxy Z Fold 5, diventa protagonista del classico video teardown di iFixit, che ci spiega quanto è fragile e quanto è riparabile lo smartphone.

Potete dare un'occhiata al video in cima a questa notizia. Il primo interrogativo che iFixit risolve è quello relativo alla resistenza di Samsung Galaxy Z Fold 5 alla polvere: come già spiegato da Samung, il Galaxy Z Fold 5 ha un rating IPX8 che non lo rende resistente a polveri e particelle di piccole dimensioni. Il test di iFixit, effettuato grazie a della sabbia di colore verde fosforescente, conferma quanto già spiegato dall'azienda di Suwon.

Fortunatamente, il Galaxy Z Fold 5 può essere immerso in acqua fino a un metro di profondità, anche se la polvere riesce a farsi strada tra i meccanismi della cerniera dello smartphone e al di sotto del suo schermo interno. Un peccato, ma la stessa Samsung ha confermato di essere attentamente alla ricerca di un sistema per fornire una resistenza anti-polvere ai suoi nuovi pieghevoli.

Per quanto riguarda il teardown, l'apertura del pannello posteriore di Samsung Galaxy Z Fold 5 è semplice, mentre la rimozione dello schermo frontale è ancora piuttosto complessa e richiede molta attenzione a non rompere il display durante la procedura. Invece, lo smontaggio delle componenti interne del device è semplice, fornendo accesso alla batteria, alla daughterboard e al chip audio dello smartphone con lo smontaggio di pochissime viti.

La batteria si può rimovere con una linguetta, il che rende il processo semplice e indolore (persino più semplice del teardown di Samsung Galaxy S23 Ultra, spiega iFixit). Lo stesso vale per la seconda cella di ricarica, presente al di sotto dell'altra metà del pannello posteriore dello smartphone, anch'essa molto semplice da smontare.

La parte più complessa del teardown di Samsung Galaxy Z Fold 5, comunque, è la rimozione dello schermo interno, come ci si poteva aspettare. Quest'ultima procedura, infatti, è molto difficile da portare a termine (e la parte coinvolta è estremamente delicata): se avete bisogno di una riparazione per il display interno, insomma, meglio rivolgervi ad un professionista. Intanto, potete dare un'occhiata al teardown di Samsung Galaxy Z Flip 5.