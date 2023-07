Samsung Galaxy Z Fold 5, ci sono le prime immagini dal vivo: avrà una nuova cerniera?

Mentre il lancio di Samsung galaxy Z Fold 5 si avvicina, il pieghevole di casa Samsung torna a fare capolino sul web. Questa volta, a comparire online sono alcune immagini dal vivo del Galaxy Z Fold 5, diffuse da un noto leaker specializzato nel settore degli smartphone Android.

L'insider Ahmed Qwaider, che negli scorsi giorni ha leakato tantissime informazioni su Samsung Galaxy Z Fold e Samsung Galaxy Z Flip 5, ha svelato su Twitter che entrambi gli smartphone avranno una nuova cerniera, la quale permetterà di ridurre lo spessore dei device da chiusi, poiché sarà in grado di "appiattire" completamente gli smartphone una volta che questi verranno piegati su sé stessi.

Per supportare la sua tesi, Qwaider ha anche diffuso le prime foto dal vivo di Samsung Galaxy Z Fold 5, che però sono state sfortunatamente cancellate da Twitter. Il portale Android Police, tuttavia, è riuscito a scaricare le fotografie, che trovate riportate in calce a questa notizia, prima della loro cancellazione. Come potete notare, il foldable "a portafoglio" di casa Samsung riesce a chiudersi perfettamente, risultando completamente orizzontale una volta che lo schermo interno viene piegato su sé stesso.

Ciò dovrebbe ridurre lo spessore del device e, soprattutto, mettere lo Z Fold 5 in pari con la concorrenza in termini di design: Xiaomi, Huawei, OPPO e Honor, infatti, hanno tutte lanciato dei pieghevoli capaci di "appiattirsi" una volta chiusi. Il nuovo pieghevole sudcoreano dovrebbe aver raggiunto lo stesso traguardo grazie alla cerniera next-gen di Samsung, che però, secondo alcuni leak, potrebbe ridurre la longevità dello smartphone.

Nelle scorse settimane, addirittura, era stato previsto che Samsung non avrebbe usato la nuova cerniera proprio per evitare una durata ridotta del Galaxy Z Fold 5, ma pare che tali ipotesi fossero sbagliate. Per il momento, invece, non sappiamo se il colosso coreano sia riuscito a ridurre le dimensioni della piegatura centrale dello schermo del suo device "a portafoglio", che restano ancora motivo di critica tra gli utenti.

Un'altra fotografia, infine, ci mostra che Samsung ha leggermente rivisto il setup fotocamera del Galaxy Z Fold 5, posizionando il flash LED in basso, al di sotto del sistema triple-camera posteriore, anziché a sinistra dell'obiettivo principale. Le fotocamere, comunque, dovrebbero essere le stesse del Galaxy Z Fold 4, ma non è chiaro se la loro posizione relativa verrà rivista, scambiando magari di posto uno o più obiettivi.