Samsung Galaxy Z Fold 5 e S23 FE, lancio vicino? I due smartphone trapelano online

Dopo aver visto le schede tecniche integrali di Samsung Galaxy Z Fold 5 e di Samsung Galaxy Z Flip 5, il pieghevole a portafoglio di casa Samsung e il refresh di metà generazione di Samsung Galaxy S23, l'S23 FE, sono tornarsi a mostrarsi in rete, a poche settimane dal lancio sul mercato globale.

Partiamo dallo smartphone pieghevole: ormai sappiamo (quasi) per certo che Samsung Galaxy Z Fold 5 arriverà a breve, con un lancio fissato per il 26 luglio in tutto il mondo. Non stupisce dunque che un Galaxy Z Fold 5 sia finito su GeekBench, una popolare piattaforma di benchmark per smartphone. Il test del device, ovviamente, ci dà alcune importanti informazioni sulle sue specifiche.

Viene dunque confermato che lo Z Fold 5 avrà uno Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm come proprio chipset, insieme a 12 GB di RAM e ad Android 13. Non sappiamo se Samsung lancerà anche una versione con 16 GB di RAM del dispositivo pieghevole, anche se per il momento questa eventualità pare decisamente improbabile.

In termini di punteggio, il pieghevole di Suwon arriva a 1.845 Punti in Single Core e 5.083 Punti in Multi Core, risultando uno degli smartphone più performanti in circolazione. Sfortunatamente, il benchmark non ci permette di confermare i rumor secondo cui il Galaxy Z Fold 5 avrà uno Snapdragon 8 Gen2 For Galaxy come proprio chipset esclusivo.

Per quanto riguarda il Galaxy S23 FE, invece, lo smartphone è stato certificato dall'agenzia cinese 3C. Ciò significa che il lancio del Galaxy S23 FE è vicino, anche se per ora non sappiamo per certo se lo smartphone verrà messo in vendita insieme ai due pieghevoli di nuova generazione o se invece riceverà una release successiva, magari nel mese di agosto o di settembre.

La 3C, comunque, rivela che il Galaxy S23 FE avrà la ricarica rapida fino a 25 W. Altri rumor degli scorsi giorni, invece, hanno rivelato la scheda tecnica parziale del Galaxy S23 FE, che sarà dotato di un chip Exynos 2200 di Samsung, di una RAM da 6 GB o da 8 GB e di una memoria da 128 o 256 GB. Lo schermo dello smartphone sarà un pannello AMOLED FHD+ da 6,4" e con refresh rate a 120 Hz, mentre la sua batteria sarà da 4.500 mAh.