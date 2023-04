Samsung Galaxy Z Fold 5 senza segreti: trapela la scheda tecnica, ecco le specifiche!

Dopo aver scoperto che il prossimo Samsung Unpacked potrebbe arrivare in anticipo e tenersi già nel mese di luglio, anziché in quello di agosto, un nuovo leak sembra svelare la scheda tecnica completa di Samsung Galaxy Z Fold 5, ad almeno tre mesi dal suo lancio sul mercato globale.

Il leak arriva da TheGalox_, che su Twitter ha pubblicato un elenco delle specifiche tecniche del prossimo top di gamma del colosso coreano. Il leaker spiega anzitutto che il foldable a portafoglio avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy di Qualcomm: si tratterà dunque dello stesso chipset di Samsung Galaxy S23, che con ogni probabilità sarà condiviso anche con il Galaxy Z Flip 5.

Inoltre, il Galaxy Z Fold 5 avrà una RAM LPDDR5 da 12 GB e uno storage UFS 4.0 da 256 GB, 516 GB o 1 TB, confermandosi come una proposta pensata anche (e soprattutto) per i power user e gli utenti business del settore telefonico. Improbabile che il Galaxy Z Flip 5 abbia le stesse caratteristiche: per il piccolo clamshell, infatti, possiamo ipotizzare 8 GB di RAM e uno storage da 128 a 512 GB al massimo.

In termini di fotocamere, Samsung Galaxy Z Fold 5 avrà tre lenti, contro le due dello Z Flip 5. Come già spiegato da altri rumor negli scorsi giorni, le fotocamere del Galaxy Z Fold 5 saranno identiche a quelle del suo predecessore, lo Z Fold 4, e saranno composte da un obiettivo principale da 50 MP, da un ultra-grandangolo da 12 MP e da un teleobiettivo da 10 MP. Inoltre, lo smartphone potrà girare video in 8K a 30 fps.

Infine, TheGalox_ riporta anche che il nuovo foldable coreano avrà degli speaker migliorati rispetto al modello dello scorso anno, mentre il display sarà più luminoso di quello dello Z Fold 4. Quest'ultimo sarà composto ovviamente da due schermi, ovvero un cover screen esterno da 6,2" e un pannello pieghevole interno da 7,6": entrambi saranno display AMOLED con refresh rate a 120 Hz.