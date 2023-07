Samsung Galaxy Z Fold 5, spuntano nuove foto: sarà uguale allo Z Fold 4?

Dopo aver visto le prime immagini dal vivo di Samsung Galaxy Z Fold 5, arrivano ora dei nuovi scatti "reali" dello smartphone. Questi ultimi, stavolta, ci mostrano alcuni modelli "dummy" del Galaxy Z Fold 5, dandoci una chiara idea di cosa possiamo aspettarci dal design del telefono pieghevole di nuova generazione.

A condividere le fotografie, che trovate nella galleria in calce, è il noto leaker Ice Universe, molto affidabile per quanto riguarda il mercato Android. Innanzitutto, il leaker ha confermato che il Galaxy Z Fold 5 uscirà a breve, dal momento che sarà il co-protagonista, insieme al Galaxy Z Flip 5, del Samsung Unpacked del 26 luglio, in cui verrà presentata la lineup estiva del colosso di Suwon.

Gli scatti diffusi dal leaker ci mostrano che i cambiamenti di design rispetto al Galaxy Z Fold 4 sono pressoché nulli: sul pannello posteriore dello smartphone abbiamo infatti un sistema triple-camera con le tre lenti in verticale, una sopra l'altra, mentre l'unica variazione degna di nota è il posizionamento del LED del Flash, che ora si trova a sinistra del sensore superiore.

Al contrario dei vecchi leak sulla cerniera di Samsung Galaxy Z Fold 5, Ice Universe conferma che lo smartphone avrà effettivamente un meccanismo di chiusura next-gen, che dovrebbe ridurre lo spessore del telefono da chiuso. Tuttavia, sembra comunque che la piegatura centrale dello schermo resterà piuttosto vistosa, anche al netto della nuova cerniera.

Infine, sembra che anche il form factor dello smartphone resterà lo stesso del predecessore, mentre sullo schermo esterno avremo una selfie-camera con tecnologia punch-hole in alto al centro del display. Lo schermo interno, invece, avrà una fotocamera selfie under-display, anch'essa in posizione centrale sulla metà destra dello schermo.

Benché le novità in termini di hardware e di design, per il foldable di punta di Samsung di quest'anno, non sembrino essere molte, alcuni leaker hanno ipotizzato che il colosso di Suwon abbia deciso di operare un upgrade generazionale molto conservativo per sfruttare le economie di scala e ridurre il prezzo del Galaxy Z Fold 5, rendendolo più appetibile per il pubblico di massa.