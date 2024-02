Samsung Galaxy Z Fold 6 avrà una fotocamera da 200 MP? Gli esperti sono divisi

Il 2024 potrebbe essere l'anno dello smartphone pieghevole low-cost di Samsung, che dovrebbe avere un form factor a portafoglio e un prezzo il più basso possibile. Ma cosa cambierà tra questo device e il top di gamma Samsung Galaxy Z Fold 6? Una prima risposta potrebbe stare nelle fotocamere.

Negli scorsi mesi, diversi esperti del settore avevano ipotizzato che le fotocamere di Samsung Galaxy Z Fold 6 sarebbero state identiche a quelle del Samsung Galaxy Z Fold 5: lo smartphone avrebbe dunque montato un sensore Samsung ISOCELL GN3 da 50 MP come sua fotocamera principale, accompagnata da una lente ultra-grandangolare da 12 MP e da un teleobiettivo da 10 MP. Analogamente, anche il Galaxy Z Flip 6 dovrebbe avere le medesime telecamere dello Z Flip 5 di attuale generazione.

Tuttavia, il tipster Revegnus - stando a quanto riportato da GizmoChina - ha spiegato che Samsung starebbe valutando un sensore da 200 MP per il suo smartphone pieghevole di fascia alta, forse proprio per sottolineare la differenza con il Samsung Galaxy Z Fold 6 "Lite", che invece dovrebbe mantenere una fotocamera da 50 MP.

Solo poche ore dopo è però arrivata la smentita di Galaxy Club, portale olandese noto per i suoi leak corretti sul mondo Samsung, che invece ha ribadito che il Galaxy Z Fold 6 resterà sui 50 MP in termini di risoluzione della sua fotocamera principale. Questa scelta potrebbe essere dovuta alla necessità di distinguere in termini funzionali il device dal Galaxy S24 Ultra, l'unico smartphone in arrivo nel 2024 dal colosso coreano con una fotocamera ISOCELL HP2SX da 200 MP.

Un'altra ragione che potrebbe precludere il passaggio ad un sensore di dimensioni maggiori, poi, è il redesign di Samsung Galaxy Z Fold 5 che dovrebbe verificarsi quest'anno: secondo Galaxy Club, infatti, la compagnia di Suwon starebbe puntando ad uno spessore dello smartphone da chiuso pari a 11 millimetri circa, contro i 13,4 dello Z Fold 5. Un sensore più grande e con una lunghezza focale maggiore, però, finirebbe per incrementare lo spessore del dispositivo, anziché ridurlo. Per questo, dunque, Samsung avrebbe deciso di puntare su una fotocamera da 50 MP.