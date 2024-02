Samsung Galaxy Z Fold 6 si mostra in alcuni render: il design è leggermente diverso

Ci separano ancora diversi mesi al lancio di Galaxy Z Fold 6, ma intanto sul web continuano ad emergere indiscrezioni sulla scheda tecnica e le specifiche del nuovo smartphone pieghevole che Samsung dovrebbe annunciare in estate.

In giornata odierna, il leaker OnLeaks tramite SmartPrix ha pubblicato alcuni render che mostrano un leggero cambiamento al design del Galaxy Z Fold 6, come si può vedere nella galleria in calce. Nel leak, il Fold 6 ha bordi leggermente meno arrotondati rispetto al suo diretto predecessore dello scorso anno e più simili a quelli del Galaxy S24 Ultra. In generale, anche altri aspetti ricordano molto la serie di smartphone che la società coreana ha presentato ad inizio anno: i bordi sono più piatti e rendono sicuramente il Z Fold 6 più moderno ed in linea con i trend di design a cui ci siamo abituati.

Alcuni rumor emersi in precedenza riferiscono che il Galaxy Z Fold 6 sarà leggermente più largo, arrivando a misurare 153,5 x 132,5 mm: la differenza di larghezza è di 2,6mm nella parte laterale (1,3mm quando piegato), ma il dispositivo sembra essere leggermente più corto.

Chiaramente dalle immagini è difficile ottenere informazioni sui materiali: qualche settimana fa in molti però avevano ipotizzato l’utilizzo del titanio su Galaxy Z Fold 6.