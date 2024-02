Samsung Galaxy Z Fold 6, trapelano in rete le specifiche: c'è una grave mancanza

I rumor su Galaxy Z Fold 6 sono presenti sul web già da diversi mesi, ma il popolare leaker Chuvn8888 ha pubblicato parte della scheda tecnica del prossimo foldable targato Samsung, mettendo però in evidenza qualche mancanza.

Secondo Chuvn8888, il Galaxy Z Fold 6 sarà molto più sottile e leggero rispetto al Galaxy Z Fold 5 dello scorso anno: questo rumor è in linea con quanto affermato da un rapporto precedente, secondo cui lo smartphone sarà spesso solo 11mm. Nello stesso rapporto si dice anche che il telefono sarà un pò più largo del Galaxy Z Fold 5, e sarà caratterizzato da bordi più sottili ed una struttura in titanio come quella vista sul Galaxy S24 Ultra. Probabile anche la presenza della classificazione IPX8 che lo renderà resistente all’acqua.

Nelle ultime ore però è arrivato anche un altro rapporto, firmato Yogesh Brar, secondo cui lo schermo esterno del Galaxy Z Fold 6 misurerà 6,4 pollici in diagonale rispetto ai 6,2 pollici del Galaxy Z Fold 5. Il pannello esterno avrà un aspect ratio di 20:9, mentre quello interno di 1,08:1 che conferiranno al dispositivo uno schermo più ampio e quadrato.

A livello fotografico la fotocamera principale dovrebbe essere da 50 megapixel, accompagnata da un sensore ultra wide da 12 megapixel ed un teleobiettivo da 10 megapixel. Sotto la scocca è prevista l’integrazione del processore Snapdragon 8 Gen 3 d una batteria da 4600 mAh, leggermente più grande rispetto ai 4.400 mAh del Z Fold 5.

Purtroppo, non dovrebbe trovare spazio nel Fold 6 uno slot per la S Pen, a differenza di quanto visto sul Galaxy S24 Ultra.