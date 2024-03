Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, prime immagini delle batterie: lancio vicino?

Nel 2024, Samsung potrebbe lanciare ben quattro nuovi smartphone pieghevoli: tra di essi, infatti, dovrebbero esserci il Galaxy Z Flip 6, lo Z Fold 6 e le versioni "Lite" e "Ultra" di quest'ultimo. Mentre attendiamo nuove informazioni su questi device, le batterie di Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 sono finalmente comparse online.

Come spiega GizmoChina, le batterie dei due pieghevoli di Samsung sono comparse sul database online di Safety Korea, che ci spiega che entrambi gli smartphone avranno una batteria composta da un totale di due celle, ciascuna posizionata in una delle due metà del dispositivo. In quest'ottica, il design dei due prodotti dovrebbe essere del tutto simile a quello dei predecessori.

Le batterie di Samsung Galaxy Z Fold 6 dovrebbero avere model number EB-BF956ABY e EB-BF957ABY, mentre quelle del Galaxy Z Flip 6 avranno model number EB-BF741ABY e EB-BF742ABY. Di recente, anche l'ente di certificazione BIS (o Bureau of Indian Standard) ha certificato le batterie di Galaxy Z Fold e Z Flip 6, riportando i medesimi numeri di modello.

Sfortunatamente, i numeri di modello e le immagini delle batterie non ci dicono quasi nulla sui due smartphone, anche se è possibile che a questo giro Samsung aumenti leggermente le dimensioni delle batterie dei suoi pieghevoli sfruttando delle celle con una maggiore densità di energia. Al contempo, anche il nuovo form factor di Samsung Galaxy Z Fold 6, leggermente più squadrato di quello del predecessore, dovrebbe avere delle ripercussioni positive sulla batteria del device.

In ogni caso, vi ricordiamo che i Galaxy Z Fold e Z Flip 6 arriveranno a luglio, nel corso di un evento Unpacked dedicato, tra le altre cose, a Samsung Galaxy Ring e Galaxy Watch 7. La conferenza, secondo gli esperti di settore, dovrebbe tenersi nella prima metà del mese di luglio a Parigi, in vista delle Olimpiadi del 2024.