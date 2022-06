Samsung Galaxy Z Fold, arriva anche il modello Lite? I primi rumor trapelano in rete

I primi rumor su Samsung Galaxy Fold Lite sono stati pubblicati nel 2020, per poi essere reiterati nel 2021: in ogni caso si parlava di uno smartphone pieghevole a prezzo budget, poi cancellato per ben due volte dal colosso di Suwon per via di problemi produttivi o per i costi elevati.

Come per gli scorsi anni, pare che anche nel 2022 si torni a parlare del Galaxy Z Fold Lite, che questa volta però potrebbe davvero arrivare sugli scaffali dei negozi. Secondo l'utente Twitter Garyeon Han, che spesso si occupa di leak del mondo Samsung, Samsung sarebbe al lavoro su un foldable budget, che questa volta dovrebbe rientrare nella serie A di device midrange.

Sfortunatamente, Han non ha menzionato altri dettagli sullo smartphone, che parrebbe essere ad uno stadio precoce di sviluppo: a questo punto, però, pare evidente che lo Z Fold Lite non sarà lanciato con Z Fold 4 e Z Flip 4 nel mese di agosto, ma potrebbe arrivare più avanti nel corso del 2022 o, addirittura, del 2023. Ciò potrebbe anche lasciare spazio al misterioso Samsung N4, il primo smartphone della compagnia a montare uno schermo scorrevole, che sarebbe in arrivo a fine estate.

Secondo i rumor sullo Z Fold Lite, il device avrebbe un display della grandezza di 7" da aperto, contro i 7,6" di Samsung Galaxy Z Fold 3. Lo schermo esterno, invece, dovrebbe essere di soli 4", mentre quello dello Z Fold 3 si attesta attorno ai 6,2". Per risparmiare sul prezzo del device, poi, pare che Samsung potrebbe non implementare la tecnologia Ultra-Thin Glass per schermi sottili e resistenti, pur senza lesinare sui materiali dello chassis, che dovrebbe essere di alluminio e vetro.

Visto che il device dovrebbe appartenere alla serie A, possiamo speculare che esso non avrà uno Snapdragon 8+ Gen1 come proprio chip principale, mentre potrebbe anche montare una fotocamera meno performante delle lenti di Samsung Galaxy Z Fold 4, che dovrebbero invece raggiungere i livelli di qualità garantiti da Samsung Galaxy S22.