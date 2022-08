Samsung Galaxy Z Fold e Flip 4, c'è la modalità salva-batteria: la durata aumenta del 20%

Samsung ha lanciato il Galaxy Z Flip 4 e il Galaxy Z Fold 4 una settimana fa, ma solo oggi iniziamo a scoprire le novità implementate dal colosso coreano nei suoi smartphone pieghevoli. Per esempio, nelle scorse ore un utente Reddit ha portato a galla l'esistenza di una modalità salva-batteria per Galaxy Z Fold e Z Flip 4.

L'utente Dudi4PoLFr ha infatti riportato su Reddit che Samsung avrebbe implementato un modalità "Light" su Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, che dovrebbe ridurre ulteriormente i consumi rispetto alla modalità di risparmio energetico già integrata in One UI 4.1.1. A quanto pare, la modalità Light altro non sarebbe che un lascito della defunta serie Galaxy Note.

Il Redditor ha infatti segnalato che, recandovi nelle Impostazioni dei due smartphone pieghevoli e poi nella sotto-sezione "Profilo di performance" troverete due profili diversi, Standard e Light, che dovrebbero impattare diversamente sulla batteria dei device. La modalità Light, riporta PhoneArena, altro non è che un "rimpiazzo" dello switch Enhanced Processing presente nelle precedenti versioni di One UI e utilizzato soprattutto su Galaxy Note.

Ad ogni modo, l'utente Reddit ha anche eseguito alcuni test ed ha spiegato che la durata della batteria del Galaxy Z Fold 4 aumenta del 20% rispetto allo Z Fold 3 con la modalità Light attivata. L'effetto collaterale principale, però, è la riduzione delle performance complessive del telefono, che si riducono a loro volta del 20%.

Insomma, pare che Samsung abbia implementato un sistema di throttling per ridurre le prestazioni (e dunque anche i consumi) dei propri smartphone pieghevoli in modalità Light. In particolare, le limitazioni sembrano agire principalmente sul Core Cortex-X2 dello Snapdragon 8+ Gen1, riducendone le performance in modo da abbattere anche la dissipazione di calore, preservando la batteria del device.