Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4 arrivano ad agosto, ma già si parla di Z Fold e Z Flip 5

L'uscita di Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 4 è ormai imminente, dal momento che i due smartphone dovrebbero essere presentati al pubblico nel mese di agosto con un evento Unpacked dedicato. Mentre i fan sono concentrati sulla nuova generazione di pieghevoli coreani, un leak sembra far luce addirittura su Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip 5.

Ovviamente, i due Galaxy Z Fold e Z Flip 5 usciranno tra un anno o poco più, poiché dovrebbero arrivare sul mercato (salvo imprevisti) nel mese di agosto 2023. A quanto pare, però, The Elec avrebbe scoperto sia le prospettive di vendita che le prime specifiche tecniche dei due telefoni. Nonostante il portale coreano sia generalmente piuttosto affidabile, vi invitiamo a prendere con le pinze il rumor, dal momento che è davvero molto presto per parlare dei due smartphone in uscita ad agosto 2023.

Ad ogni modo, Samsung si aspetta di vendere 10 milioni di copie di Galaxy Z Fold e Z Flip 5 sommati tra loro. Inaspettatamente, si tratta di una netta contrazione del 33% rispetto alle previsioni di vendita di Z Fold e Z Flip 4, che secondo il colosso coreano dovrebbero arrivare a 15 milioni di unità piazzate sul mercato. Non è chiaro tuttavia il motivo di questa stima così conservativa da parte di Samsung.

Da un lato è possibile che l'azienda creda che i due pieghevoli di quest'anno raccoglieranno un bacino d'utenza talmente ampio e saranno così avanzati da spingere pochi clienti a cambiare smartphone nel 2023, ma dall'altro vi è sempre l'ipotesi di un fisiologico calo di interesse nel mercato foldable, anche se gli ultimi dati in tal senso sembrano suggerire il contrario.

In termini tecnici, i due smartphone dovrebbero invece montare uno Snapdragon 8 Gen2 come proprio SoC, o eventualmente (qualora Qualcomm decidesse di pubblicare un chip di metà generazione anche nel 2023) uno Snapdragon 8+ Gen2. Lo Z Fold 5, poi, dovrebbe mantenere la fotocamera da 50 MP dello Z Fold 4, mutuata già dai Samsung Galaxy S22 e che dovrebbe essere accompagnata da una selfie-camera da 12 MP e da due altre lenti sconosciute sul retro del device.